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Политолог призвал не заблуждаться по поводу миротворческих способностей Трампа

Политолог Светов: план Трампа по Украине противоречит условиям РФ

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Alyssa Pointer/Reuters

«Мирный план» Дональда Трампа прямо противоречит условиям президента России Владимира Путина, который требует отвести украинские войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в разговоре с Tsargrad.tv заявил политолог Юрий Светов, комментируя предложение советников кандидата в президенты США заморозить конфликт на Украине, проведя границы по линии боевого соприкосновения.

Эксперт также напомнил, что российский лидер не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским, поскольку тот больше не является легитимным президентом Украины.

«Не надо заблуждаться по поводу Трампа — он не миротворец. Трамп активно вводил санкции против России, действовал против Ирана и Китая. У него же задача — сделать Америку великой. А великая Америка не предполагает великую Россию. Или просто Россию, которая является хотя бы равным партнером. Великая Америка — это диктатор над всем миром», — добавил Светов.

25 июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. При этом он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в США должны учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.

Ранее Лавров сообщил, что реалии на поле боя меняются не в пользу Украины.

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