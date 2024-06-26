Зеленский провел в ДНР совещание по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел в подконтрольной Киеву части ДНР совещание по безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел здесь, на Донетчине, совещание по безопасности и поддержке людей — подробное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни — вода, социальные вопросы, эвакуация, и помощь обороне, и восстановление жилья», — написал украинский лидер.

По его словам, предстоит провести отдельное совещание в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны были бы быть на фронте, «где людям нужны немедленные решения... которых просто из Киева не видно».

Зеленский добавил, что был удивлен, когда узнал, что некоторые профильные чиновники не были на фронте по полгода и больше. Президент подчеркнул, что по этим лицам будут сделаны соответствующие выводы.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. В этих регионах введено военное положение.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.