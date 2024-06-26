Великобритания в частном порядке предостерегает Францию от возможной эскалации конфликта на Украине на фоне заявлений французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход», — сказал Кэмерон.

По мнению министра, иностранные войска на Украине станут мишенью для Вооруженных сил России, тогда возникнет вопрос, — как реагировать, если по ним будет нанесен удар.

Глава британского МИД добавил, что не уверен в том, что Франция сможет сделать правильный выбор.

При этом Кэмерон подчеркнул, что Лондон не собирается ссориться с Парижем из-за позиции последнего.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее политик Николя Дюпон-Эньян сообщил, что Макрон своими заявлениями о противостоянии приближает войну с Россией.