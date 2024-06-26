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На Западе назвали главное достижение саммита по Украине в Швейцарии

Time: главным успехом саммита в Швейцарии стало обещание Киева о связи с РФ

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Denis Balibouse/Reuters

Главным достижением прошедшего в Швейцарии саммита по Украине стало обещание Киева о налаживании контактов с Москвой. Об этом пишет Time со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Теперь никаких пауз. Мы сделали первый ощутимый шаг к миру», — приводит Time слова украинского лидера.

Кроме того, в материале отмечается, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак по окончании конференции начал подготовку к важному испытанию, которым станет «встреча с русскими лицом к лицу».

Как напоминает Time, Россию обещали пригласить на следующий саммит по урегулированию конфликта, который, предположительно, пройдет в Саудовской Аравии в конце года.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского отвергли план советников Трампа по урегулированию конфликта.

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