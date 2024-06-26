В МИД Британии заявили, что Украина пока не вступит в НАТО

Приглашение Украине вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Кэмерона, приглашения не будет, потому что США его не поддержат.

«И вот что я сказал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому: «Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом», — сказал британский министр.

Несмотря на это, Кэмерон заявил, что поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО, но страну не пригласят в альянс на саммите в Вашингтоне.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что предстоящий саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по республике.

Директор по европейским делам в совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, пока Киеву только выстроят «институционный мост» к этой цели.

Ранее Украина официально начала процесс переговоров о приеме в ЕС.