Делегация США сравнивала украинский саммит в Швейцарии с навозной кучей

Делегация США, посетившая швейцарский саммит по урегулированию ситуации на Украине, сравнивала мероприятие с навозной кучей, которую следует разгребать. Об этом пишет американский журнал The Time.

В материале отмечается, что вертолетная площадка в швейцарском Бюргенштоке «находилась рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывал большую кучу навоза». Члены американской делегации сочли это символичным.

Издание указывает, что «участники жаловались, что мероприятие было похоже не столько на переговоры, сколько на эхо-камеру для существующих союзников Украины». (Эхо-камера — ситуация, при которой обладающие схожими убеждениями участники дискуссии усиливают их благодаря многократному повторению одних и тех же догм и отсутствию критики. — «Газета.Ru»).

В результате Time приходит к выводу, что саммит, на котором Украина планировала заручиться поддержкой стран глобального Юга и в дальнейшем вступить в переговоры с Россией с позиции силы, не оправдал возлагавшихся на него ожиданий.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров ответил на вопрос о приглашении России на вторую конференцию по Украине.