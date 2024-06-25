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В США планируют отменить запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

CNN: США хотят снять запрет на размещение своих военных подрядчиков на Украине

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Manuel Balce Ceneta/AP

Администрация американского президента Джо Байдена работает над снятием запрета на размещение военных подрядчиков из США на территории Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.

По словам источников, целью данной инициативы является оказание Киеву помощи при ремонте и техническом обслуживании предоставленных Вашингтоном вооружений. При этом в материале подчеркивается, что президент США еще не одобрил реализацию этого плана.

Тем не менее, если Байден согласится отменить запрет на размещение военных подрядчиков на украинской территории, это станет «еще одним существенным изменением» в его политике в отношении Киева. В то же время источники подчеркнули, что в случае принятия соответствующего решения инициативу, скорее всего, реализуют до конца 2024 года.

Как сказал один из американских чиновников, компании, желающие работать на Украине, должны будут разработать и представить планы по снижению рисков для своих сотрудников. В то же время государственные служащие усомнились в возможности массового присутствия военных подрядчиков из США на Украине — ожидается, что в стране будут находиться не более пары сотен таких организаций.

Ранее в США заявили, что пока не планируют приглашать Украину в НАТО.

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