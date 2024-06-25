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В США сообщили, что пока не будут приглашать Украину в НАТО

Белый дом: Киев не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, но создадут мост

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не получит приглашения в Организацию Североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен «институционный мост» к этой цели. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что смысл «мостика» состоит в том, чтобы Киев был готов к функционированию в составе НАТО, как только у всех членов альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.

Днем 25 июня заместитель главы офиса президента республики Игорь Жовква заявил, что саммит НАТО, запланированный на 9-11 июля, будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине.

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

Ранее Украина официально начала процесс переговоров о приеме в ЕС.

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