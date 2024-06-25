Власти Чехии заявили, что Россия может сохранить контроль над новыми регионами

Президент Чехии Петер Павел заявил в интервью изданию Time, что Россия сохранит контроль над новыми регионами.

«Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла», — заявил президент Чехии.

Он добавил, что у Украины едва ли получится обернуть конфликт в «быстрый успех», а ее союзники еще долго будут обсуждать присоединение к РФ новых территорий.

До этого Павел заявлял, что прошедшая в Швейцарии конференция по урегулированию конфликта на Украине стала первым шагом на пути к миру.

По его словам, даже те государства, которые не подписали декларацию, приняли участие в конференции, что помогло им воспринять ситуацию «такой, какая она есть».

Он также говорил, что на Украину нужно вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.