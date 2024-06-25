Издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщает, что глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках управление внешней политикой страны.

По данным издания, Ермак фактически руководит большей частью внешнеполитических инициатив Киева. Как пишут журналисты, президент Украины Владимир Зеленский лично дал Ермаку карт-бланш на работу с иностранными партнерами.

«Весь дипломатический трек — там Ермака, если бы и захотелось, заменить будет просто физически невозможно», — поделился один из собеседников издания.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Зеленский вступил в сговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком ради узурпации власти в стране.

По его мнению, упомянутые украинские политические деятели «превратились в уголовников» с целью установления собственной диктатуры на Украине.

Ранее Ермак обвинил Россию в попытке сорвать второй саммит мира по Украине.