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На Украине назвали фактического руководителя внешней политики

«УП»: Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины

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STR/NurPhoto/Reuters

Издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщает, что глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках управление внешней политикой страны.

По данным издания, Ермак фактически руководит большей частью внешнеполитических инициатив Киева. Как пишут журналисты, президент Украины Владимир Зеленский лично дал Ермаку карт-бланш на работу с иностранными партнерами.

«Весь дипломатический трек — там Ермака, если бы и захотелось, заменить будет просто физически невозможно», — поделился один из собеседников издания.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Зеленский вступил в сговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком ради узурпации власти в стране.

По его мнению, упомянутые украинские политические деятели «превратились в уголовников» с целью установления собственной диктатуры на Украине.

Ранее Ермак обвинил Россию в попытке сорвать второй саммит мира по Украине.

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