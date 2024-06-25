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В речи о приеме Украины в ЕС прозвучала фраза «надеюсь, вы слушаете»

Глава МИД Бельгии усомнилась в необходимости дочитывать речь о приеме Киева в ЕС

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Benoit Doppagne/Belga News Agenc/Global Look Press

Председатель Совета Евросоюза, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб во время речи по случаю начала переговоров о приеме Украины в ЕС усомнилась, стоит ли ей дочитывать обращение. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего выступления Лябиб зачитала множество традиционных для обращений европейских политиков формулировок, касающихся Украины. В речи говорилось об «историческом моменте» для Киева и ЕС, о «российской агрессии» и «европейском выборе».

В определенный момент глава МИД Бельгии устала от количества текста и спросила у аудитории, стоит ли ей продолжать. Получив в ответ одобрительный гул, она продолжила зачитывать обращение, бросив спустя несколько минут шутливую фразу «надеюсь, вы слушаете».

Речь Лябиб продлилась около 20 минут.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Решение Брюсселя запустило длительный и сложный процесс приведения двух бывших советских республик в соответствие с европейскими нормами. В частности, к диалогу по существу стороны могут приступить лишь через год. Каковы шансы у Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз и насколько может затянуться интеграция двух государств, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.

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