В речи о приеме Украины в ЕС прозвучала фраза «надеюсь, вы слушаете»

Председатель Совета Евросоюза, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб во время речи по случаю начала переговоров о приеме Украины в ЕС усомнилась, стоит ли ей дочитывать обращение. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего выступления Лябиб зачитала множество традиционных для обращений европейских политиков формулировок, касающихся Украины. В речи говорилось об «историческом моменте» для Киева и ЕС, о «российской агрессии» и «европейском выборе».

В определенный момент глава МИД Бельгии устала от количества текста и спросила у аудитории, стоит ли ей продолжать. Получив в ответ одобрительный гул, она продолжила зачитывать обращение, бросив спустя несколько минут шутливую фразу «надеюсь, вы слушаете».

Речь Лябиб продлилась около 20 минут.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Решение Брюсселя запустило длительный и сложный процесс приведения двух бывших советских республик в соответствие с европейскими нормами. В частности, к диалогу по существу стороны могут приступить лишь через год. Каковы шансы у Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз и насколько может затянуться интеграция двух государств, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.