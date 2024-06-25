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В Москву прибыл президент Конго

Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на переговоры с Путиным

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Видео публикует РИА Новости.

В аэропорту Внуково-2 конголезского лидера встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, а также посол Республики Конго в России Давид Мадука. В программе визита Сассу-Нгессо переговоры с Владимиром Путиным.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений» подтвердил, что Владимир Путин проведет переговоры с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во вторник, 27 июня в Москве.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Телеканал Habertürk также сообщал, что Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане планирует провести переговоры с президентом России.

Ранее Путин рассказал о надеждах на кулуарные переговоры с Западом.

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