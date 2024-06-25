Минюст США не стал комментировать сделку с Ассанжем

Министерство юстиции США не стало комментировать сделку с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который может частично признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы отказываемся от комментариев за исключением приложенных судебных документов», — сообщили в Минюсте.

25 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Позже его супруга сообщила, что намерена вместе с неравнодушными людьми создать фонд для восстановления здоровья мужа, длительное время находившегося в заключении.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.