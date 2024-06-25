В Бразилии отреагировали на освобождение Ассанжа

Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы — это победа демократии. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня мир стал чуть лучше, он стал менее несправедливым», — написал глава государства.

Луис Инасиу Лула да Силва напомнил, что Ассанж вышел на свободу после 1 901 дня заключения. Он назвал освобождение журналиста победой демократии в борьбе «за свободу прессы».

До этого в Международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) сочли освобождение Ассанжа «победой журналистики». Также независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение Ассанжа, отметив при этом, что факт признания им вины стал плохой новостью для США, поскольку страна криминализировала журналистику.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.