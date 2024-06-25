Лавров заявил, что ФРГ не хочет предъявить России расследования по «Северным потокам»

Россия не получит данных по иностранному расследованию касательно взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», ей и сейчас не сообщают результаты якобы идущего силами Германии следствия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Швеция и Дания уже закрыли свое расследование, заявив, что каких либо результатов получить не удалось.

По мнению Лаврова, и Германия в очередной раз уходит от официальных запросов России, хотя газопроводы являются ее собственностью, не говорит о том, как проходит предполагаемое расследованию.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это выходит за рамки приличия и правовые рамки.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии рассказали о секретной сделке канцлера Олафа Шольца по «Северному потоку-2».