Помощник Путина подтвердил его участие в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Во вторник, 25 июня, он выступил на открытии международного форума «Примаковские чтения» в Москве. Во время мероприятия Ушаков сообщил о планах главы государства на следующую неделю.

«Президент РФ в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация», — сказал помощник Путина.

Он добавил, что саммит состоится в Астане в период с 3 по 4 июля. По словам Ушакова, у российского лидера запланирован целый ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия, в том числе с руководителями стран — членов ШОС и главами иных приглашенных государств.

24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас прорабатывается возможность встречи президента страны с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сказал представитель Путина, переговоры могут состояться в Казахстане.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.