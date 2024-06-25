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Помощник Путина подтвердил его участие в саммите ШОС

Ушаков: Путин 3–4 июля посетит Казахстан для участия в саммите ШОС

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Во вторник, 25 июня, он выступил на открытии международного форума «Примаковские чтения» в Москве. Во время мероприятия Ушаков сообщил о планах главы государства на следующую неделю.

«Президент РФ в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация», — сказал помощник Путина.

Он добавил, что саммит состоится в Астане в период с 3 по 4 июля. По словам Ушакова, у российского лидера запланирован целый ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия, в том числе с руководителями стран — членов ШОС и главами иных приглашенных государств.

24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас прорабатывается возможность встречи президента страны с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сказал представитель Путина, переговоры могут состояться в Казахстане.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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