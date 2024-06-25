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Лавров заявил, что реалии на поле боя меняются не в пользу Украины

Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать ситуацию, когда каждое новое мирное предложение Украиной отвергалось, и ситуация для нее становилась все хуже и хуже.

Лавров подчеркнул, что, как в России уже заявляли, Москва готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.

Два ключевых советника Дональда Трампа, Кит Келлог и Фред Флейтц, представили ему мирный план по урегулированию конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре. Он предполагает, что Киев лишат военной помощи, если он не согласится на диалог. Москву же предупредят, что в случае отказа от переговоров Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. Как такой план оценили в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине

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Операция на Украине
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