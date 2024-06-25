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В МИД ответили на вопрос о прекращении СВО на время переговоров с Украиной

Лавров: РФ не будет прекращать проведение СВО на период переговоров с Украиной

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МИД РФ/РИА Новости

Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Академии управления при президенте Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы сказали — мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что Россия уже имела такой опыт, когда ее обманывали. В качестве примера он привел переговоры в апреле 2022 года.

Также Лавров обратил внимание, что реалии на поле боя меняются не в пользу Украины.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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