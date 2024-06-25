Сенаторов и депутатов РФ могут заставить согласовывать поездки за рубеж

В Государственной думе подготовлен проект, согласно которому сенатор или депутат, планируя выезд за пределы РФ, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, передает РИА Новости.

«В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Госдумы или Совфеда», — заявил он.

По словам депутата, это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности РФ в условиях СВО, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб.

В апреле сообщалось, что российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж. По информации Reuters, все больше чиновников не может выехать из России не только в «недружественные», но и в «дружественные» страны без одобрения ФСБ и специальных разрешений.

В январе сообщалось, что из-за нескольких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах стали неофициально ограничивать право чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России.

Ранее Кабмин поддержал проект о проверке документов у людей с доступом к гостайне.