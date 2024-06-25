Лавров заявил, что Запад приватизировал Секретариат ООН через процедурные уловки

В ООН проявляются очень негативные тенденции, связанные с тем, что западные страны во многом приватизировали Секретариат, используя процедурные уловки, переманивая сотрудников Секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы регулярно указываем руководству Секретариата, в том числе генеральному секретарю, свои возражения по поводу явной предвзятости в освещении событий вокруг Украины, на Ближнем Востоке. Всегда это предвзятость в пользу Соединенных Штатов и их союзников», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона продолжит «воспитательную работу» с людьми, возглавляющими сегодня Секретариат и его структуры.

Также Лавров заявил, что текущая ситуация на Украине говорит о попытках стран Запада собрать всю Европу «под свои знамена» ради нанесения «стратегического поражения» России.

Ранее в МИД РФ назвали самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине.