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Лавров заявил, что Запад приватизировал Секретариат ООН через процедурные уловки

Лавров: РФ будет проводить воспитательную работу с людьми из Секретариата ООН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ООН проявляются очень негативные тенденции, связанные с тем, что западные страны во многом приватизировали Секретариат, используя процедурные уловки, переманивая сотрудников Секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы регулярно указываем руководству Секретариата, в том числе генеральному секретарю, свои возражения по поводу явной предвзятости в освещении событий вокруг Украины, на Ближнем Востоке. Всегда это предвзятость в пользу Соединенных Штатов и их союзников», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона продолжит «воспитательную работу» с людьми, возглавляющими сегодня Секретариат и его структуры.

Также Лавров заявил, что текущая ситуация на Украине говорит о попытках стран Запада собрать всю Европу «под свои знамена» ради нанесения «стратегического поражения» России.

Ранее в МИД РФ назвали самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине.

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