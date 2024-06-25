Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры стран ЕС договорились по поводу кандидатуры на пост главы ЕК

DPA: лидеры ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК

close
100%
Tobias Hase/Global Look Press

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК) на второй срок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

Отмечается, что соответствующие данные немецкое агентство получило из «переговорных кругов».

До этого венгерский министр по делам ЕС Янош Боку заявил, что Венгрия не поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание в качестве главы ЕК на второй срок, при этом Будапешт согласен с рядом назначений на другие высшие должности в Евросоюзе.

Перед этим глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

10 июня исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявлял, что фон дер Ляйен продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

65-летняя фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией с 2019 года и является первой женщиной во главе организации.

Ранее политолог раскрыл истинную причину противостояния глав Евросовета и Еврокомиссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами