Лидеры стран Европейского союза (ЕС) договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК) на второй срок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

Отмечается, что соответствующие данные немецкое агентство получило из «переговорных кругов».

До этого венгерский министр по делам ЕС Янош Боку заявил, что Венгрия не поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание в качестве главы ЕК на второй срок, при этом Будапешт согласен с рядом назначений на другие высшие должности в Евросоюзе.

Перед этим глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

10 июня исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявлял, что фон дер Ляйен продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

65-летняя фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией с 2019 года и является первой женщиной во главе организации.

Ранее политолог раскрыл истинную причину противостояния глав Евросовета и Еврокомиссии.