Лавров заявил об активном развитии Союзного государства России и Белоруссии

Союзное государство России и Белоруссии крепнет во всех областях и активно развивается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что Союзное государство имеет устойчивое развитие. По его словам, 28 союзных программ, принятых по поручению президентов, закреплены законодательно в решении парламентов и Российской Федерации, и Республики Беларусь.

«Сегодня одобрен 31 план мероприятий, а мероприятий всего в этих планах будет под 300», — сказал он.

Лавров заявил, что эти данные показывают конкретное углубление «интеграционных процессов и максимальное повышение эффективности экономики и социальной сферы».

Дипломат подчеркнул, что Москва и Минск будут укреплять координацию во внешней политике, и роль такого взаимодействия будет только расти.

По словам Лаврова, его встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко была посвящена в основном именно внешнеполитическому взаимодействию.

25 июня с момента установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией исполнилось 32 года.

Ранее Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине.