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Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом

Медведев призвал вовлекать в политическую жизнь России участников СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вовлекать в политическую жизнь страны участников специальной военной операции, он назвал их кадровым потенциалом для партии «Единая Россия». Слова политика, произнесенные на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей реготделений ЕР, приводит РИА Новости.

По мнению Медведева, люди, которые прошли через спецоперацию, имеют бесценный опыт, который им может пригодиться на государственной службе.

Политик подчеркнул, что ветеранов СВО нужно вовлекать в общественно-политическую жизнь России, не забывая при этом об оказании гуманитарной помощи городам, районам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «где жизнь только налаживается».

Медведев также напомнил о необходимости контролировать по партийной линии оказание поддержки участникам СВО и их семьям.

В конце мая Медведев заявил, что российские власти и партия «Единая Россия» поддержат предложение присваивать школам в стране имена ветеранов специальной военной операции.

Он напомнил, что после Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) у властей долгое время не доходили руки до увековечения памяти, несмотря на то, что в каждой семье были утраты, война коснулась каждого дома, поэтому учебные заведения нужно переименовать немедленно.

Ранее Медведев назвал СВО важным шагом к новой форме международных отношений.

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