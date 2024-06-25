Лукашенко оценил совместную работу РФ и Белоруссии на международной арене

РФ всегда может рассчитывать на поддержку Белоруссии на международной арене, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

Глава государства 25 июня провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Во время беседы он отметил, что у Москвы и Минска нет каких-либо проблем с совместной работой в глобальных организациях. В том числе это касается ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«У нас абсолютно идентичная повестка, мы выступаем по всем вопросам с одних и тех же позиций, и всегда РФ может рассчитывать на поддержку Белоруссии по тем вопросам, где мы способны оказать поддержку», — подчеркнул Лукашенко.

До этого белорусский лидер встретился с послом Казахстана в республике Ерланом Байжановым. В ходе мероприятия президент выразил надежду, что уже в июле Минск станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Лукашенко, в подобных вопросах многое зависит от председательствующей страны. В текущем году именно на Астану были возложены соответствующие обязанности.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Минск могут подписать договор о взаимных гарантиях безопасности.