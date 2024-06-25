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В Кремле отказались говорить о дне рождения Зюганова

Песков отказался говорить о Зюганове перед его 80-летием

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами на просьбу рассказать, как в Кремле относятся к руководителю фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме Федерального собрания РФ Геннадию Зюганову накануне его 80-летия, заявил, что людей с днем рождения заранее поздравлять не принято.

«У нас людей заранее с днем рождения не поздравляют, будем говорить об этом завтра», — сказал он.

Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.

Также во время брифинга Песков подтвердил, что Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

До этого представитель Кремля отказался комментировать новость об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы. На вопрос о реакции Кремля на освобождение Ассанжа Песков заявил, что не стал бы давать заключения, так как пока не совсем понимает, о чем идет речь.

Ранее в Кремле рассказали, готов ли Путин к диалогу с Макроном.

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