В Кремле отказались говорить о дне рождения Зюганова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами на просьбу рассказать, как в Кремле относятся к руководителю фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме Федерального собрания РФ Геннадию Зюганову накануне его 80-летия, заявил, что людей с днем рождения заранее поздравлять не принято.

«У нас людей заранее с днем рождения не поздравляют, будем говорить об этом завтра», — сказал он.

Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.

Также во время брифинга Песков подтвердил, что Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

До этого представитель Кремля отказался комментировать новость об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы. На вопрос о реакции Кремля на освобождение Ассанжа Песков заявил, что не стал бы давать заключения, так как пока не совсем понимает, о чем идет речь.

Ранее в Кремле рассказали, готов ли Путин к диалогу с Макроном.