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В ЕС признали, что Украине придется преодолеть долгий путь для вступления в союз

Глава Евросовета Мишель: старт переговоров с Киевом — только начало долгого пути

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начало переговоров с Украиной и Молдавией об их присоединения к Евросоюзу является только началом длительного процесса. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он назвал это событие началом значительного шага вперед. По словам Мишеля, предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и крупных реформ.

Европейский союз 25 июня на заседании Совета по общим делам планирует торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года Евросоюз предоставил двум этим странам статус стран-кандидатов.

В конце 2023 года страны получили одобрение Совета ЕС на начало переговорного процесса о присоединении, в марте 2024 года Еврокомиссия согласовала рамочное руководство для запуска диалога с Киевом и Кишиневом.

По данным газеты Financial Times, основной этап переговоров о членстве Украины в Евросоюзе начнется не ранее 2025 года. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.

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