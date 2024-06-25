В ЕС признали, что Украине придется преодолеть долгий путь для вступления в союз

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начало переговоров с Украиной и Молдавией об их присоединения к Евросоюзу является только началом длительного процесса. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он назвал это событие началом значительного шага вперед. По словам Мишеля, предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и крупных реформ.

Европейский союз 25 июня на заседании Совета по общим делам планирует торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года Евросоюз предоставил двум этим странам статус стран-кандидатов.

В конце 2023 года страны получили одобрение Совета ЕС на начало переговорного процесса о присоединении, в марте 2024 года Еврокомиссия согласовала рамочное руководство для запуска диалога с Киевом и Кишиневом.

По данным газеты Financial Times, основной этап переговоров о членстве Украины в Евросоюзе начнется не ранее 2025 года. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.