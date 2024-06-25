Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю

США выразили соболезнования в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя. Об этом сообщил представитель диппредставительства США в РФ в интервью Пятому каналу.

«Соединенные Штаты скорбят о любых потерях среди гражданского населения в этом конфликте. Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — следует из сообщения.

При этом дипломаты призвали РФ прекратить конфликт на Украине.

До этого отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X заявил, что удар украинских войск по Севастополю может стать переломным моментом в конфликте. По словам Дэвиса, российский президент Владимир Путин известен «своей осторожностью, расчетливостью и терпением».

Также военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявлял, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь возможны, благодаря оперативной развединформации, которая добывается беспилотниками НАТО над Черным морем и предоставляется Киеву.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.