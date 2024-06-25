В Кремле подтвердили подготовку к визиту премьера Индии в РФ

Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ведем подготовку к визиту Моди в РФ. Своевременно сообщим дату [визита]», — сказал представитель главы государства.

25 июня издание Tribune со ссылкой на источники сообщило, что 8 июня председатель индийского правительства посетит Москву в рамках однодневного визита. По словам журналистов, премьер-министр прилетит в РФ впервые за пять лет.

В последний раз Моди приезжал в страну в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. При этом его последняя поездка в Москву состоялась еще в 2015 году.

Авторы статьи подчеркнули, что готовящийся визит политика в РФ знаменателен тем, что он совсем недавно возглавил кабинет министров Индии на третий срок. Более того, важность этой поездке придает недавнее переизбрание российского президента Владимира Путина.

23 июня стало известно, что Моди не сможет посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие состоится в Казахстане в период с 3 по 4 июля, однако с 24 июня по 3 июля в Индии пройдет первая сессия парламента после всеобщих выборов депутатов.

Ранее индийский премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.