В Кремле заявили, что предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию ситуации на Украине.

«Все имеет свои последствия. Такая ситуация, как с Минскими соглашениями, многому нас научила и разрушила атмосферу доверия. Доверие очень быстро разрушается и долго нарабатывается. Это вопрос времени, позиции, которую займут наши визави. Пока кроме робких заявлений, предпосылок мы не видим», — сказал представитель Кремля на брифинге.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее Песков заявил, что, если советники экс-президента США Дональда Трампа предлагают план по урегулированию конфликта на Украине, то он должен учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.