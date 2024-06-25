Турция заявила, что готова к посредничеству по Украине

Турция видит необходимость в начале процесса урегулирования конфликта на Украине и готова стать посредником в переговорах. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, трансляция выступления была представлена в соцсети X (бывшая Twitter) министерства.

«Мы считаем важным скорейшее начало переговоров по мирному урегулированию и готовы прилагать посреднические усилия», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он предупредил, что в сложившейся ситуации есть риски дальнейшей эскалации украинского конфликта за пределы региона. Кроме того, есть опасения перехода конфликта в ядерную сферу, отметил Фидан.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что западные страны не слышат предложения РФ по урегулированию украинского конфликта, напротив, Запад намерен воевать с Россией «до последнего украинца».

Ранее Путин охарактеризовал инициативы РФ по Украине.