В Кремле отреагировали на освобождение Ассанжа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новость об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы.

«Оставляю без комментариев, потому что мы не знаем о чем идет речь. Не знаем, была ли сделка. Дождемся информации, если она когда-то будет доступна», — заявил он.

На вопрос о реакции Кремля на освобождение Ассанжа Песков заявил, что не стал бы давать заключения, потому что пока не совсем понимает о чем идет речь. «Мы не знаем какие условия, с чем это связано. Не зная этого, давать оценки неправильно», — добавил он.

25 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Позже его супруга сообщила, что намерена вместе с неравнодушными людьми создать фонд для восстановления здоровья мужа, длительное время находившегося в заключении.

Ранее на родине Ассанжа высказались о его освобождении.