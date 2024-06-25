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В Кремле рассказали, готов ли Путин к диалогу с Макроном

Песков: Путин был открыт к переговорам, но Франция свернула отношения

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Thibault Camus/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Владимир Путин заявлял о своей открытости к переговорам.

В ответ на вопрос журналиста, готов ли Путин к диалогу с французским президентом Эммануэлем Макроном, Песков ответил, что Путин готов к переговорам, тем более ради дела.

«Президент заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради достижения конкретного результата. [Путин] заявлял, что мы готовы к диалогу в том объеме, в котором готовы наши визави. Условий никаких не требуется. Мы не были инициаторами сворачивания отношений», — подчеркнул Песков.

Песков добавил, что в случае с Францией было принято недальновидное решение, «а готовность к диалогу у нашего президента была и сохраняется».

До этого Песков призывал советников Трампа учитывать ситуацию на фронте в плане по Украине.

Во вторник, 25 июня, агентство сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.

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