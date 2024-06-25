Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали бесполезным будущий саммит НАТО

В Киеве назвали бесполезным саммит НАТО без решений по Украине

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Саммит НАТО, запланированный на 9-11 июля, будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Игорь Жовква, передает Reuters.

По его мнению, на предстоящем мероприятии должно быть принято «серьезное решение». Таким образом он намекнул на вступление Украины в альянс.

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

17 июня генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс исключило бы возможность нового конфликта с Россией в будущем. По его словам, альянсу будет необходимо удостовериться в окончательном завершении конфликта, когда боевые действия на Украине закончатся.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО».

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее МИД России заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами