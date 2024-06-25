На Украине назвали бесполезным будущий саммит НАТО

Саммит НАТО, запланированный на 9-11 июля, будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Игорь Жовква, передает Reuters.

По его мнению, на предстоящем мероприятии должно быть принято «серьезное решение». Таким образом он намекнул на вступление Украины в альянс.

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

17 июня генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс исключило бы возможность нового конфликта с Россией в будущем. По его словам, альянсу будет необходимо удостовериться в окончательном завершении конфликта, когда боевые действия на Украине закончатся.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО».

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее МИД России заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.