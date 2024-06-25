Медведев высказался о запрете на реэкспорт российского СПГ через ЕС

Чиновники Евросоюза санкциями и ограничениями стремятся сократить доходы России от экспорта сжиженного природного газа (СПГ), желая сорвать коммерческую деятельность РФ, при этом в ЕС не хотят навредить самим себе. Об этом в своем англоязычном Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Тупоголовые евродумочки стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, не потеряв при этом ничего для себя», — отметил он.

Совет ЕС, как напомнил Медведев, заявил, что Европа продолжит закупать сжиженный природный газ у России, но запретит его реэкспорт.

До этого Медведев заявлял, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу.

Ранее Медведев оценил перспективы развития отношений между РФ и Южной Кореей.