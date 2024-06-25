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На Украине задержали двух чиновников по подозрению в коррупции

Мэра Мукачева и главу Мукачевского райсовета задержали за продажу земли

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

На Украине сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали мэра города Мукачева Закарпатской области Андрея Балогу и главу Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным прокуратуры, чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи за бесценок земельного участка в центре города.

Отмечается, что Балога и Ланьо намеревались «продать по заниженной стоимости земельный участок площадью более трех гектаров, являющийся коммунальной собственностью.

Следствие считает, что Балога обеспечил решение горсовета о продаже земли в центре Мукачево частной компании, контролером которой является Ланьо, за 9,6 млн гривен ($327 тысяч) при рыночной стоимости в 84,6 млн гривен (более $2 млн).

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского действует коррупционная схема государственных закупок, участники которой получают откаты в размере до 30 процентов от суммы заказов.

Ранее замгенпрокурора Украины Вербицкого отстранили от должности из-за коррупции.

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