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В МИД РФ прокомментировали слова Подоляка об ударе по Крыму

Захарова назвала нацистской калькой слова Подоляка об ударе по Севастополю

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об ударе по Севастополю является калькой с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», — подчеркнула она.

До этого Подоляк после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в своем Telegram-канале заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

Подоляк назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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