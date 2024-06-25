Вучич заявил, что поставки сербского оружия пытаются отследить из-за рубежа

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации заявил, что иностранные спецслужбы подкупают сербских сотрудников, работающих на производствах военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС.

По словам сербского президента, таким образом на боеприпасы устанавливают GPS-трекеры и отслеживают их пути следования. Вучич пояснил, что с помощью GPS-трекеров иностранные спецслужбы хотят «через свои так называемые исследовательские агентства показать», где, что и как делает Сербия.

«И теперь мы должны арестовать наших людей, которые за небольшую плату в €2 тыс. <...> могут потерять не только работу, но и свободу? Вы хотите, чтобы я рассказал вам все, что делается против этой страны?» — добавил Вучич.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя информацию об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил, что Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.