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ЕС продлил действие механизма для беженцев с Украины

ЕС продлил действие механизма для принятия беженцев с Украины до марта 2026 года

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Global Look Press

Евросоюз принял решение продлить действие специального механизма для принятия беженцев с Украины до марта 2026 года. Это следует из сообщения на сайте Совета Евросоюза.

«Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 млн украинцев», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что власти Польши с 1 июля отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Польские власти выплачивали владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, по 40 злотых в день за каждого человека (около $10). Кроме того, беженцы получали единоразовую выплату в размере 300 злотых (около $75).

Кроме этого руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что филиал организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) использовал Украину, чтобы через нее переправлять террористов в страны Запада.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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