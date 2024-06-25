Лавров проводит встречу с Лукашенко

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко во Дворце независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Лаврова сопровождал белорусский коллега Сергей Алейник. Также известно, что 25 июня исполнилось 32 года с момента установления дипотношений между Россией и Белоруссией.

До этого Лавров в беседе с Алейником заявил, что почти все, что делают западные страны с начала специальной военной операции (СВО), выстроено как ультиматум России. По словам Лаврова, речь идет о перспективах политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, которые в апреле 2022 года были сорваны по указке англосаксов. Также он отметил «ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает» поставлять Киеву.

Также Лавров говорил, что Россия в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать СВО. Он подчеркнул, что в этот раз, в отличие от стамбульской истории, российская сторона на период переговоров не будет делать пауз в боевых действиях, процесс должен продолжаться.

Ранее Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине.