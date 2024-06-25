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Российский политолог посетовал, что не попал под санкции ЕС

Политолог Перла удивился, что не попал под санкции Евросоюза

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла, комментируя санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении российских артистов, посетовал, что сам не попал в этот список. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, такое упущение стоит поставить на вид руководству ЕС.

«Вот так стараешься, ночами не спишь, скрытые смыслы раскрываешь — и до сих пор «вновь я не замечен с Мавзолея», — сыронизировал Перла.

Он добавил, что, судя по логике ЕС, санкции можно вводить против любого гражданина РФ, поскольку подавляющее большинство из них помогает фронту и поддерживает российских военнослужащих.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Охлобыстин, комментируя санкции в отношении себя и своих коллег, подчеркнул, что придет время, когда вводить санкции против ЕС будет Россия.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции.

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