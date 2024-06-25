Макрон сделал заявление о гражданской войне во Франции

Франция может столкнуться с гражданской войной, поскольку в преддверии выборов в парламент в стране есть программы ультраправых и ультралевых политических блоков. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Программы «двух крайностей» ведут к гражданской войне», — отмечает телеканал, ссылаясь на мнение президента.

До этого Макрон призвал французов воздержаться от голосования «за крайности» на фоне опросов, которые предсказывают победу «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Макрон подчеркнул, что уверен в интеллекте и силе французского народа, призвав сограждан быть ответственными.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон готов сформировать коалицию со своими политическими противниками, чтобы не допустить прихода к власти Марин Ле Пен и ее правой партии «Национальное объединение».

Ранее премьер Франции оценил возможность отставки Макрона.