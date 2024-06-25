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Украинского депутата обвинили в лишении свободы бывшего военнослужащего

Депутата Рады Тищенко обвинили в незаконном лишении свободы бывшего военного

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РИА «Новости»

Украинские правоохранительные органы предъявили обвинение депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военного. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

«Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего», — говорится в публикации.

Ведомство утверждает, что 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию Тищенко лишила свободы бывшего солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся ему телесные повреждения.

«Это было сделано по предварительному сговору группой лиц с применением физической силы и спецсредств», — отметили в пресс-службе.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что замена главнокомандующего украинскими войсками с Валерия Залужного на Александра Сырского ничего в армии не изменила. Также она обвинила командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля в провале под Торецком.

Ранее Безуглая сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой.

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