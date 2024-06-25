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Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции

Медведев: РФ переживет санкции, но не забудет причиненный ее народу вред

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что странам, примкнувшим к антироссийским санкциям, «за это придется заплатить».

По словам Медведева, ущерб стран Европы от введенных в отношении РФ санкций составил к концу 2023 года $1,5 трлн, при этом энергетика региона попала в зависимость от экспортеров США. В то же время Россия обратила свое внимание на на рынки Азии и восстановила недополученные доходы.

Зампред Совбеза добавил, что Европейский союз, продолжая вводить санкции против России, в очередной раз демонстрирует готовность жертвовать интересами простых европейцев.

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее Россия ответила на санкции ЕС.

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