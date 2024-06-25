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«Репортеры без границ» отреагировали на освобождение Ассанжа

«Репортеры без границ» назвали освобождение Ассанжа победой журналистики

Освобождение основателя сайта Wikileaks, журналиста Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы является победой журналистики и свободы прессы. Об этом заявили в Международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) в своем аккаунте в социальной сети Х.

»Джулиан Ассанж свободен! Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось. Это победа для журналистики и свободы прессы, за которую RSF боролась с самого начала. Давно пора освободить Ассанжа», — следует из сообщения.

До этого независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение Ассанжа, отметив при этом, что факт признания им вины стал плохой новостью для США, поскольку страна криминализировала журналистику.

Джулиан Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с жертвами среди мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.

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