В Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов

Внесение артистов из РФ в санкционные списки Европейского союза (ЕС) — продолжение политики отмены российской культуры на Западе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Однако, по его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, в этом есть и положительный момент.

»Гагарина, Шаман, Охлобыстин, они оказались в одной компании с Чеховым, Чайковским и другими классиками русского искусства, которые в первую же очередь были отменены в европейских государствах. Ну, кроме того, что это существенное обеднение для европейцев, другим способом это комментировать бессмысленно», — сказал Шолохов.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее в ЕС определились с датой введения запрета на вещание трех российских СМИ.