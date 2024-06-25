Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов

Депутат Шолохов: санкции против артистов из РФ приведут к обеднению ЕС

close
100%
Пресс-служба Полины Гагариной

Внесение артистов из РФ в санкционные списки Европейского союза (ЕС) — продолжение политики отмены российской культуры на Западе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Однако, по его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, в этом есть и положительный момент.

»Гагарина, Шаман, Охлобыстин, они оказались в одной компании с Чеховым, Чайковским и другими классиками русского искусства, которые в первую же очередь были отменены в европейских государствах. Ну, кроме того, что это существенное обеднение для европейцев, другим способом это комментировать бессмысленно», — сказал Шолохов.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее в ЕС определились с датой введения запрета на вещание трех российских СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами