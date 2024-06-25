Ушаков: две страны совсем недавно подали заявки на вступление в БРИКС

Число государств, желающих присоединиться к работе межгосударственного объединения стран мира БРИКС, постоянно растет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия», — заявил он.

По словам Ушакова, заявок на вступление в БРИКС уже более тридцати.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 июня сообщалось, что Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность БРИКС. Как следует из совместного заявления министров иностранных дел двух стран об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, белорусская сторона отмечает усилия председательства России в БРИКС в текущем году.

Незадолго до этого министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что страна стремится вступить в БРИКС. По его словам, африканская страна уже вела переговоры по поводу вступления с Китаем, ЮАР и Россией.

17 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что несколько десятков стран изъявили желание присоединиться к БРИКС.

Ранее Медведев назвал одну из задач БРИКС на международной арене.