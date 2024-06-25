Путин проведет переговоры с лидером Конго

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 27 июня в Москве. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений», передает ТАСС.

«27-го июня», — сказал он.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Телеканал Habertürk также сообщал, что Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане планирует провести переговоры с президентом России.

20 июня Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной на основе Стамбула и Минска. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной.

Ранее Путин рассказал о надеждах на кулуарные переговоры с Западом.