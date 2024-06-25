Трамп может прекратить помощь Украине, если не будет мирных переговоров

Советники бывшего президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с РФ, Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США. Об этом сообщает Reuters.

«Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России на Украине — в случае его победы на президентских выборах — который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры», — говорится в сообщении издания.

Согласно предложенному Трампу плану прекращение огня должно быть достигнуто «на основе существующих линий фронта».

По словам Флейтца, документ был предоставлен Трампу, и бывший президент отреагировал положительно.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США заявили об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от предложений Путина по Украине.