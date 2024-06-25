Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой

В Австралии хотят, чтобы освобожденный основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся домой, его дело тянулось слишком долго. Об этом в эфире ABC заявил премьер страны Энтони Альбанезе.

«Его дальнейшее заключение не принесет никакой пользы, и мы хотим, чтобы он вернулся домой, в Австралию», - подчеркнул глава кабмина.

Он подчеркнул, что дело затянулось «слишком надолго».

Ранее аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил о освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в родную Австралию.

Предшествовавшие этому новости гласили о возможной сделке основателя WikiLeaks с американским обвинительным органом, в рамках которой он частично признает свою вину в обмен на уже отбытое наказание.

Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж выразила благодарность всем, кто помог в его освобождении.

По информации CBS, данная сделка должна полностью уладить все юридические проблемы, связанные с Джулианом Ассанжем. Телеканал уточняет, что окончательное решение будет принято в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — американской территории в Тихом океане.

Джулиан Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с жертвами среди мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.