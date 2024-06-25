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Премьер-министр Индии прилетит в Россию

Tribune: премьер Индии Моди 8 июля посетит Москву

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на источники.

Отмечается, что поездка Моди в Россию знаменательна, поскольку она состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента России Владимира Путина в марте.

Издание напомнило, что в последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. В Москву он приезжал в 2015 году.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. После этого Моди подал в отставку, чтобы 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

13 июня Нарендра Моди встретился с президентом Украины на полях саммита «Большой семерки» (G7).

23 июня стало известно, что глава правительства Индии не сможет посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в период с 3 по 4 июля.

Ранее премьер Индии рассказал о своем божественном предназначении.

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